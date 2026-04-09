'ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದಷ್ಟು ಭೀಕರ ದಾಳಿ': ಟ್ರಂಪ್​ ಧಮ್ಕಿ

ಇರಾನ್​ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಆ ದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​​ ಟ್ರಂಪ್ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 4:22 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​​ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಬುಧವಾರ) ಶುರುವಾದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದಾಳಿ-ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕದನದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಇರಾನ್​, ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಜವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ, ಕದನ ವಿರಾಮದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಶವಾಗಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತೆ: "ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್​ ಮುಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ: ಈ ನಡುವೆ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಇರಾನ್​ ಹೊರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, "ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಇರಾನ್​​ಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಸದ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ 'ವಿಜಯ'ಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್​ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇರಾನ್​ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ': ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶ್ವೇತಭವನವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ನೌಕಾಪಡೆ, ರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳು, ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಸುವ ಇರಾನ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

