ಇರಾನ್‌ನ ಹಾರ್ಮೋಜ್‌ಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವು: ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ನಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ವಾಯು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ​

People watch as smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran
ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ (AP)
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್‌ನ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು AFP ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

"ಮಿನಾಬ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ದೂರದರ್ಶನ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾರ್ಮೋಜ್ಗನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 45 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುರ್ತು ಕರೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈ ಉಲ್ಬಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಯುಎನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. X ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗುಟೆರೆಸ್, "ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 86 ವರ್ಷದ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಕಾರಣ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಡೌನ್‌ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಖಮೇನಿಯವರ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ಇರಾನ್ ಪರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪು ಕಟೇಬ್ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇರಾಕಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದವು, ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾದ ಹಿಂದಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳು ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

"ಜುರ್ಫ್ ಅಲ್-ನಾಸ್ರ್ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಅರೆಸೈನಿಕ ಗುಂಪು ಹಶೆದ್ ಅಲ್-ಶಾಬಿಯ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ ನಿಯಮಿತ ಸೈನ್ಯದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.

'ಟ್ರಂಪ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು' ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಮಾರ್-ಎ-ಲಾಗೊದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ ಎ ಲಾಗೋದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಾಳಿಯ ಮೊದಲು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಬಿಯೊ ಎಂಟು ಜನರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಂಡವು ದಿನವಿಡೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಶೆಹ್ಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹ್ಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಗೆತನ ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಷರೀಫ್ "ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಂತರದ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್‌ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ್ದಾರೆ': ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್​ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ, "ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲ... ಅವರು ತಮ್ಮ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರ ಸಾವಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ನಾವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳನ್ನು ಗರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶನಿವಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳು ಇರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಹಲವಾರು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

