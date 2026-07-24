ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅರ್ಥರಹಿತ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಿದ್ದ, ಆದರೆ, ತ್ವರಿತ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರುಬಿಯೊ
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೋ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 24, 2026 at 11:14 AM IST
ಮನಿಲಾ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್): ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥಹೀನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಸೆರ್ಗೆ ಲಾವ್ರೊವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ರೂಬಿಯೊ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.
ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಲಾವ್ರೊವ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಮೆರಿಕವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದರು.
ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವಿನ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಖಂಡಿಸಿತು.
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