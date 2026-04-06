45 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನ; ವಿಟ್ಕಾಫ್, ಅರಘ್ಚಿ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿನಿಮಯ: ವರದಿ

Iran Mediators Make Last-ditch Effort For 45-Day Ceasefire
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 9:43 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಯುದ್ಧದ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ 45 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೆದಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಉಲ್ಬಣತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇರಾನಿನ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ​ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಗಡುವನ್ನು ಅವರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರೂಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಗಡುವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ಇರಾನ್‌ನ ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ -ಇಸ್ರೇಲಿ ಬೃಹತ್​ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗಡುವಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂತರ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಶ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಹಂತದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವು 45 ದಿನಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ಸಿಚ್​​​​​ಮೆಂಟ್​ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ - ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

