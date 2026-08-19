ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರೋಪ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಯುಎಇ ಘೋಷಣೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಇ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 4:11 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿನ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಬುಧಾಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಎಇ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಯುಎಇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಂವಹನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಫ್ರಾ ಅಲ್ ಹಮೇಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕೈ, ಯುಎಇ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ: ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮಾರಾಟದಿಂದ 7.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಪಟ್ಟು ತೈಲದಿಂದ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರದೇಶ- ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಈಗಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರದೇಶ. ಅದು ಯುಎಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಎಂದಿಗೂ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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