ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೊರೆದ ಯುಎಸ್​ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್

ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಯುಎಸ್​ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (AP)
Published : April 12, 2026 at 8:18 AM IST

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

21 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯುಎಸ್​ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು.

"ಸರಳ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇರಾನ್​ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದಿರಲು ಮೂಲಭೂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ. ನಮಗೂ ಆ ಬದ್ಧತೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 21 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ, ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕೂಪರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವಿಧಾನವಾದ ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ. ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

