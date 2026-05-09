ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಎಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : May 9, 2026 at 10:53 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ 14 ಅಂಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕರಡು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಇರಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಯುರೇನಿಯಂ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಹಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರು ಅನಿಶ್ಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಇರಾನಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಮೊದಲು ಎಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ರೂಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಎಪ್ರಿಲ್ 13 ರಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಕಡಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲ
ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್