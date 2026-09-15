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ಇರಾನ್​ ಜತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ವಿಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

US imposes fresh sanctions on Russia's VTB Bank over alleged ties to Iran
ಇರಾನ್​ ಜತೆ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ವಿಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ (ANI)
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By ANI

Published : September 15, 2026 at 6:56 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ 2022ರಲ್ಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇರಾನ್‌ನ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ವಿಟಿಬಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಟಿಬಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಇರಾನಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕದ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಿಬಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್‌ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಿಬಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಬಣ್ಣಿಸಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶಾಲ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು "ಆರ್ಥಿಕ ಡಿ-ಡೇ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲಬನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

VTB BANK
VTB BANK ALLEGED TIES TO IRAN
ಇರಾನ್​ ಜತೆ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ
ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
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