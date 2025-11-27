ETV Bharat / international

ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೀವಿಟ್ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಸಂಬಂಧಿ ಬ್ರೂನಾ ಫೆರೀರಾ (ANI)
By ANI

Published : November 27, 2025 at 2:31 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಡಿಸಿ): ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಗಡಿಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನೇ ವೀಸಾ ಮುಗಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಅವರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

ಲಿವಿಟ್​ ಸಹೋದರನ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಅವರ ಸಹೋದರನ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯೇ ಬ್ರೂನಾ ಫೆರೀರಾ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಬುಧವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಹಿಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

1999ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿರುವ ವೀಸಾ ಅವಧಿ: ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾರಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ರಜೆ ಬ್ರೂನಾ ಫೆರೀರಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆರೀರಾ ಅವರ ವೀಸಾ ಜೂನ್ 1999ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆಗಲೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಲೂಸಿಯಾನ ICE ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂನಾ ಫೆರೀರಾನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮೊದಲಿಗೆ WBUR ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸದ್ಯ ಫೆರೀರಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು GoFundMe ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೋಯೆಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ವೇತಭವನದ ಉನ್ನತ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಲೀವಿಟ್ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾವಣಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

