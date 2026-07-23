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ವಿರೋಧ ನಡುವೆಯೇ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 1.15 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಬಿಲ್​ ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತು

ಈ ಮಸೂದೆಯು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೇ. 5-7ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ 2026ರ ಬಜೆಟ್​​ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 250 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

US House Passes Record $1.15 Trillion Defense Bill
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 4:51 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ 1.15 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ.

ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ 2027ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ 216 - 212 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೇ. 5-7ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ, 2026ರ ಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 250 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಸೂದೆ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೌಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಸೂದೆಯು ಬರಿದಾಗಿರುವ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೌಸ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸೂದೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೆರ್ರಿ ನಾಡ್ಲರ್, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್‌ಸೆತ್ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ 1.15 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಲು ತಾವು ಮತ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಯುದ್ಧವೊಂದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸೇವ್ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ತಂತ್ರವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಎನ್​ಡಿಎಎ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್‌ಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯ ಅಂಗೀಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ವಿರೋಧವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.

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