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ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಉಕ್ರೇನ್​ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ

ಅಮೆರಿಕ ಉಕ್ರೇನ್​ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು $195 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

US House
ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 10:18 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್​ ಗುರುವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಡಿ-ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಸಂಸದ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಮೀಕ್ಸ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯೂ ಉಕ್ರೇನ್​ ಗೆ $1 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ $8 ಬಿಲಿಯನ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

226 - 195 ಮತಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಈ ಮಸೂದೆಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್​​ನ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೌಸ್​ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್​​​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯುದ್ಧಾಧಿಕಾರ (ವಾರ್ ಪವರ್ಸ್) ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೆಳಮನೆಯ ಸುಮಾರು 218 ಸಂಸದರ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಡಿಸ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಿಟಿಷನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಫರ್ಡಬಲ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಸೂದೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರ ಬಹುಪಾಲು ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಪ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಲ್ ಉಕ್ರೇನ್​ನ ದೃಢ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಮಸೂದೆ ದೋಷಪೂರಿತ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಉಕ್ರೈನ್ ಭದ್ರತಾ ನೆರವಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

18 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು, 207 ಡೆಮಾಕ್ರಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಮಸೂದೆ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ರೆಪ್, ಇಲ್ಹಾನ್ ಒಮರ್ 194 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರೊಂದಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೆನೆಟ್ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಳುತ್ವದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

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