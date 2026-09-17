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ರಷ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್​ ಅನುಮೋದನೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರು

ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿ 203 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು, 58 ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು 152 ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ರಷ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್​ ಅನುಮೋದನೆ:ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರು (AP)
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By PTI

Published : September 17, 2026 at 8:04 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್,ಅಮೆರಿಕ: ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

'ಲಿಂಡ್ಸೆ ಒ. ಗ್ರಹಾಂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಇರಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2026' (ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯಿದೆ) ಮಸೂದೆಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಟಿವ್​ 262 -159 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಹಿಗಾಗಿ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿ 203 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು, 58 ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು 152 ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಿಚರ್ಡ್ ನೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಮಸೂದೆಯು ರಷ್ಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಡಗುಗಳ "ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆ"ಯ (shadow fleet) ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ನೀವು ಬೇರೆಡೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ನಂತರ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಸೆನೆಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮೆಂಥಾಲ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಸೆನೆಟರ್ ಜೀನ್ ಶಾಹೀನ್ ಹೇಳಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಚೀನಾ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಹೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸೆನೆಟ್ 86-11 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 'ಹೌಸ್' (ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ) ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 3ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ 'ಹೌಸ್' ಕಲಾಪ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಈ ಮಸೂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಪರ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್)ಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, 'ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೊಯಲಿಷನ್ ಫಾರ್ ಉಕ್ರೇನ್' ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ'ಯು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

RUSSIA SANCTIONS BILL
US HOUSE NOD
CHINA RUSSIA ON TARGET
LINDSEY O GRAHAM
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