ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಅನುಮತಿ

ಯುದ್ದದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ​ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
By PTI

Published : March 13, 2026 at 10:30 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ​ಇಸ್ರೇಲ್​, ಯುಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್​ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಲವು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಯುದ್ದ ಈಗಾಗಲೇ 14ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ​ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್​ ಬೆಸೆಂಟ್​, ''ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೈಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇಂಧನ ಪರ ನೀತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಕಾಟ್​ ಬೆಸೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾರತದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮನ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​​ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಚ್​ 10ರಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂವಾದ ಫಲಪ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವುಳ್ಳ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಹಡಗುಗಳು ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಾದ 'ಪುಷ್ಪಕ್' ಮತ್ತು 'ಪರಿಮಳ್​​​' ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

