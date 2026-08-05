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ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಹಡಗು: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಒಪ್ಪಂದದತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ಚಿತ್ತ: ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

US eyes Hormuz deal 'today or tomorrow' as ship sinks in Red Sea
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಒಪ್ಪಂದದತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ಚಿತ್ತ: ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 9:21 AM IST

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ದುಬೈ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಿಎನ್‌ಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇದು ಇರಾನ್​ಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಂಘರ್ಷ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

ಈ ಅಸ್ಥಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಚಿವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೀ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಆರು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $79.00 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.

ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಶರಣಾಗತಿ: ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕತಾರ್, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕತಾರ್​ ನಾಯಕ ಶೇಖ್ ತಮೀಮ್ ಬಿನ್ ಹಮದ್ ಅಲ್-ಥಾನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಈಗ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಕಡಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹೌತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಯೆಮೆನ್ ಬಳಿಯ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗು ಎಂಎಸ್‌ವಿ ಫೈಜ್ ನೂರ್ ಒಲಿಯಾ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ.

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