ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಮಾದರಿ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್
ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತರಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
Published : November 20, 2026 at 11:51 AM IST
ಬರ್ಲಿನ್, ಜರ್ಮನಿ: ಯುದ್ಧೋತ್ತರ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಮಾದರಿಯ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸಹಮತ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನ ಯುದ್ಧೋತ್ತರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು, ಕೀವ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ನ್ಯಾಟೋ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ತನ್ನ ಗಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿತ ಕ್ರಿಮಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆರ್ಚ್ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮೂರು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಈ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ 40 ನಾಯಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಉಕ್ರೇನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಟೋ ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ 5ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಸಿಗುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಭರವಸೆಗಾಗಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಭರವಸೆಗಳು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5 ಮಾದರಿಯ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸಮ್ಮತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕುಶ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಳವಳ ದೂರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟ್ರಂಪ್ ಯುರೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೇರಲು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು
ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು, ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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