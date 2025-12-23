H-1B ಮತ್ತು H-4 ವೀಸಾಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ!
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ವಲಸೆ ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ನೀತಿಯಡಿ H1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 10:15 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಎಲ್ಲ H-1B ಮತ್ತು H-4 ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೀಸಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲ H-1B ಮತ್ತು H - 4 ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ವೀಸಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೂರ್ವ - ನಿಗದಿತ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ನಡುವೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
WORLDWIDE ALERT FOR H-1B AND H-4 VISA APPLICANTS— U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 22, 2025
Beginning December 15, the Department of State expanded online presence reviews to ALL H-1B and H-4 applicants as part of standard visa screening. This vetting is being conducted globally for ALL applicants of ALL nationalities… pic.twitter.com/qMrMrOvqy0
ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೀಸಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ H-1B ಮತ್ತು H-4 ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. H1-B ಮತ್ತು H - 4 ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು US ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ X ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಅನುಮತಿಸುವಾಗ H-1B ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುರುಪಯೋಗ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂತಾವಾಸಗಳು H-1B ಮತ್ತು H-4 ವಲಸೆರಹಿತ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವೀಸಾ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವಲಸೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ನೀತಿಯ ಅಡಿ H-1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ. H-1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಧಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಿಗದಿತ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಮಾನ್ಯವಾದ H1B ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು, ಹಕ್ಕಲ್ಲ. ವೀಸಾ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೀಸಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಎಫ್, ಎಂ ಅಥವಾ ಜೆ ವಲಸೆರಹಿತ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಗೌಪ್ಯತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು Publicಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಲಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವೀಸಾ ತೀರ್ಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು, ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು (ಜೂನ್ 18 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ) ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಸಂದರ್ಶಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ F, M ಮತ್ತು J ವಲಸೆ ರಹಿತ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ H-1B ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ (H4 ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವೀಸಾ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ವೀಸಾ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ಕಾನೂನು ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ "ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
