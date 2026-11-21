ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಪನ್ನುನ್ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚು ಪ್ರಕರಣ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ 19 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್
ಗುರುಪತ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನುನ್ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾಗೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 12:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಗುರುಪತ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನುನ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಿದ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ 19 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷೆ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಪ್ತಾ, ನಾನು ಪನ್ನುನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಅನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಆಲಿಸಿದರು.
2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ಹೂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಗುಪ್ತಾ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಸಂಚನ್ನು ವಿಕಾಸ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈತ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಚೇರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಂಗ್' ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜೇಮೀ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯು, ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಪಾಲುದಾರರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತಾನು ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಗುಪ್ತಾ, ಈ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಗುಪ್ತಾ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪು, ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಸಂಚಿಗೆ ಗುಪ್ತಾನನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ತರುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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