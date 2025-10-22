ETV Bharat / international

ದೀಪಾವಳಿ ಮಹತ್ವ ಗುರುತಿಸುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಬ್ರಿಯಾನ್​ ಫಿಟ್ಜ್​​ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್: ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​​ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿ!

ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

US Congressmen Krishnamoorthi, Fitzpatrick
ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಫಿಟ್ಜ್‌ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ (ANI)
author img

By ANI

Published : October 22, 2025 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಡಿಸಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಯಾನ್​ ಫಿಟ್ಜ್​​ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೂಗಳು, ಜೈನರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ನಿರ್ಣಯ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರ ​​ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

(null)

ಕತ್ತಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವೇ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು, ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ಜೈನರಿಗೆ, ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಣಯವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಕು ಯಾವತ್ತೂ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏಕತೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾನವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಾರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಫಿಟ್ಜ್​​ಫ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.​

ದೀಪಾವಳಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಆಂತರಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ನಿರಂತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​: ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೊಗಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. "ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ H​1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ: USCIS

TAGGED:

US CONGRESSMEN KRISHNAMOORTHI
ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಣಯ
BIPARTISAN RESOLUTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.