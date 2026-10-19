ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ; ರುಬಿಯೊ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವಿಶಾಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಿಮಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
Published : October 19, 2026 at 5:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಜ್ಬಿಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ರುಬಿಯೊ, ಎರಡು ದಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ರುಬಿಯೊ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ದರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ನೆಪವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗದು. ಆದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2026 ರ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಒ. ಗ್ರಹಾಂ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವಿಶಾಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಿಮಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ವಿಧಿಸುವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಾನೂನು ಕರಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲದ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
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