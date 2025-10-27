ETV Bharat / international

ಟ್ರಂಪ್ - ಕ್ಸಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ; ಈ ಸಭೆಯತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತ!

ಯುಎಸ್​ ಚೀನಾ ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾಲೋಚಕ ಲಿ ಚೆಂಗ್‌ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೌಲಾಲಂಪುರ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್​ - ಚೀನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಾಯಕ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಿಯರು "ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಿಬಿಎಸ್‌ನ ಫೇಸ್ ದಿ ನೇಷನ್​​​​ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬೀಜಿಂಗ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗಣನೀಯ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದ ಎಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಡೇದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತುಕತೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಂಪ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಕ್ಸಿ ಅವರು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಬ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್-ಎ-ಲಾಗೊಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯ(ಆಸಿಯಾನ್) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದತ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಗಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ವಿಸ್ತೃತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಿತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.

ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ - ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋರಾಟ ಪುನಾರಂಭವಾಗದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹನ್ ಮಾನೆಟ್ ಇದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಥಾಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನುಟಿನ್ ಚಾರ್ನ್ವಿರಕುಲ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಿಯಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು $3.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು 680 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು.

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಭೇಟಿಯಾದರು. ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್​​, ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಜತೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಲ್ಸನಾರೊಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೋಲ್ಸನಾರೊಗೆ ದಯೆ ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸಿಯಾನ್​ ಶೃಂಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಈ ನಡುವೆ ಆಸಿಯಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಾನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ಅಮೆರಿಕ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​- ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ

