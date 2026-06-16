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ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಬಿ-52 ಬಾಂಬರ್ ಪತನ; 8 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ ಬಿ-52 ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 6:49 AM IST

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ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ(ಯುಎಸ್ಎ): ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರಬಲ ಬಿ-52 ಸ್ಟ್ರಾಟೊಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 8 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮೊಜಾವೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಯುಪಡೆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಧರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ವರದಿಯಂತೆ, ದೈನಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:20 ಗಂಟೆಗೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯ ಸಮೀಪ ಪತನವಾಗಿದೆ.

"ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬದಲು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

"ಇದು ದುರಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಕರ್ನಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಯ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ವರದಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಭಾರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಆವರಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಾಯುನೆಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ, ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಾಂಬರ್‌ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವುದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುರಿತು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೀಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಜೋಶುವಾ ಟಿ ಸ್ಕಾರ್ಲೋಕೆನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೃತರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿಮಾನ ರಾಡಾರ್ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ -52 ಸ್ಟ್ರಾಟೊಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಕುರಿತು..: ಇದು ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 1955ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೆವಿ ಬಾಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಘು ವಿಮಾನ ಪತನವಾಗಿ ಪೈಲಟ್‌ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ 12 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಸ್ಸೌರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಬಟ್ಲರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾಹಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಲಘು ವಿಮಾನ ಪತನ: 12 ಮಂದಿ ಸಾವು

TAGGED:

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US B52 BOMBER

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