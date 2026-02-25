ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಯುಎಸ್: ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 126ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
Published : February 25, 2026 at 12:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 125.87ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವೈಲಿಂಗ್ ಸುಂಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಾವೋಸ್ ನಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫೋಟೊವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಕೋಶಗಳು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೂ ಅಮೆರಿಕವು ವಿಭಿನ್ನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2026 ರಂದು, ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಾವೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಾವೋಸ್ನಿಂದ ಆಮದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೌರ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ(ಮಾಡ್ಯೂಲ್) ಸ್ಫಟಿಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫೋಟೊವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ - ವೈಲಿಂಗ್ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸುಂಕಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಆಮದು, 2022 ರಲ್ಲಿ 83.86 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ 792.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
CVD ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜುಲೈ 6, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಾವೋಸ್ನಿಂದ ಸೌರ ಕೋಶಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಡಂಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಮದುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿ - ವೈಲಿಂಗ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಏನಿದು ಕೌಂಟರ್ವೈಲಿಂಗ್ ಸುಂಕ (CVD)?: ಇದು ಆಮದು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ವಿಧಿಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸುಂಕವಾಗಿದೆ. CVD ಎಂಬುದು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶವು, ಆಮದಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಆಮದು ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
CVD ವಿಧಿಸುವುದು ಏಕೆ? : ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಯಾರಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಧನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈ ಸರಕುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು CVD ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನವು ಅನುಭವಿಸುವ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
