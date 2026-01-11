ETV Bharat / international

ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಐಸಿಸ್​ ಉಗ್ರರ 35 ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

ಐಸಿಸ್​ ಉಗ್ರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕನ್​ ಪಡೆಗಳು ಭಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. 35 ತಾಣಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

US STRIKES IN SYRIA
ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಸೇನೆ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 11, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಐಸಿಸ್​ ಉಗ್ರರ ತಾಣ ಸಿರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಶನಿವಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. 35 ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಐಸಿಸ್​ ಉಗ್ರರು ಮೂವರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್​ ಪಡೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಕಮಾಂಡ್​ (CENTCOM) ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ಗಳು ಹಲವು ತಾಣಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್​ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೇನೆಯು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು 'ಆಪರೇಷನ್​ ಹಾಕೈ'ನ ಭಾಗ. ಪಾಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯನ್​ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಕಮಾಂಡ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್​ ಸೇನೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ 70 ತಾಣಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿರಿಯನ್​ ಯುದ್ಧ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಐಸಿಸ್​ ಉಗ್ರರು ಹತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡರ್​ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 3 ರಂದು, ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸಿಸ್​ ಉಗ್ರರ ಭೂಗತ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದವು. ಆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​​ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್​ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಇಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 2025ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಟಾಮ್ ಬರಾಕ್ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

US STRIKES AGAINST IS IN SYRIA
US ATTACK ISIS STATE IN SYRIA
ISLAMIC STATE JIHADIST GROUP
ಐಸಿಸ್​ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
US STRIKES IN SYRIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.