ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಇಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ
ಲೆಬನಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.
Published : June 21, 2026 at 9:02 AM IST
ಟೈರ್(ಲೆಬನಾನ್): ಇಸ್ರೇಲ್ನ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಶನಿವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಉನ್ನತ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಖಲಿಬಾಫ್ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತೈಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವವರು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಹಗೆತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವು "ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜೆಲ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಕ್ತಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಿಮ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ 55 ಹಡಗುಗಳು 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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