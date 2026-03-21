ಇರಾನಿನ​​​​​​​ ತೈಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್

US allows temporary sale of Iranian oil to stabilise global markets
Published : March 21, 2026 at 7:23 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಸೆಂಟ್, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಇರಾನಿನ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಬೆಸೆಂಟ್, ಈ ಕ್ರಮವು ಪೂರೈಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಂಜೂರಾದ ಇರಾನಿನ ತೈಲವನ್ನು ಚೀನಾ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಮೆರಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತರುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನಿ ಬ್ಯಾರಲ್​ಗಳ ಬಳಕೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾ ನಿಷೇಧಿತ ಇರಾನಿನ ತೈಲವನ್ನು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತರುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನಿನ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಧಿಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೈಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಖರೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಸುಮಾರು 440 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇರಾನ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

