ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಟ್​ಡೌನ್: ಶನಿವಾರವೂ 1,000 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು!

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಟ್​ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಕೂಡ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

US FLIGHT CANCELLATION USA GOVT SHUTDOWN FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1000 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು (AP)
ETV Bharat Karnataka Team

November 9, 2025 at 9:21 AM IST

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಟ್​​ಡೌನ್​ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಕೂಡ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುಸ್ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿದೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಎರಡು ದಿನ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಷಾರ್ಲೆಟ್‌ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ 130 ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಾ, ಚಿಕಾಗೋ, ಡೆನ್ವರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ನ್ಯೂವಾರ್ಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ರಾಡಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಹಲವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್​ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶಟ್​ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

US FLIGHT CANCELLATION USA GOVT SHUTDOWN FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಟ್​ಡೌನ್
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (AP)

40 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 4% ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರವಾದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 10% ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಟ್​ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನ ಕಡಿತದ ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀನ್ ಡಫಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಸರ್ಕಾರ ಶಟ್​ಡೌನ್​ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನವಿಲ್ಲದೆ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಶಟ್​​ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಕರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು ವೇತನವಿಲ್ಲದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾದವರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿದೆ.

ಸರಕು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ:

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಯು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೆನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಟ್​ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಲಿವೇಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಿಇಒ ಗ್ರೆಗ್ ರೈಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

