ETV Bharat / international

ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ F-15 ಫೈಟರ್‌ ಜೆಟ್‌ ಪೈಲಟ್​ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ: ಹೀಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್​​ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ F-15 ಫೈಟರ್‌ ಜೆಟ್‌ ಪೈಲಟ್​ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ (X@AmericaSpoof)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 5, 2026 at 8:04 PM IST

|

Updated : April 5, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಅಮೆರಿಕ): F-15E ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪೈಲಟ್​​ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪೈಲಟ್, ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಪರ್ವತ ಏರಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು "ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಎಫ್-15 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಇರಾನ್‌ನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಲ್ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರುತ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.​

ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ! ಮೊದಲ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಲಟ್‌ನನ್ನು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆವು, ಅಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಹೌದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದೆವು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯೊಂದು ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು(AIRMAN) ಯುಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆಗಳು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ "ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ"ಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಏರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್, ಎಫ್-15 ಇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಈಗಲ್ ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶದ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕದ CIA ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ: F-15E ನಿಂದ ಜಿಗಿದ ನಂತರ, ಪೈಲಟ್​​ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಾನಿನ ಪಡೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಅವರ ಇರುವಿಕೆ ಸ್ಥಳವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ (CIA) ಅವರ ಇರುವಿಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳು ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇರಾನಿನ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಇರಾನಿನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಪೈಲಟ್​ ರಕ್ಷಣೆ
IRAN ISRAEL US WAR
US CREW MEMBER
US AIR FORCE PILOT RESCUED
US AIR FORCE OFFICER RESCUED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.