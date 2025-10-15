ರಹಸ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೀನೀಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಆರೋಪ: ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಶ್ಲೇ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಬಂಧನ
ಆಶ್ಲೇ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 15, 2025 at 7:57 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ತಜ್ಞ ಆಶ್ಲೇ ಜೆ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 64 ವರ್ಷದ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ಪುಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಉಪನಗರವಾದ ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಫೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭೋಜನ ಕೂಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಮನಿಲಾ ಲಕೋಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಚೀಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು $250,000 ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ವಕೀಲ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಹ್ಯಾಲಿಗನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಮೂಲತಃ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಕಾರ್ನೆಗೀ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಬುಷ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬುಷ್ ಆಡಳಿತದ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅವರು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಭಾರತವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
