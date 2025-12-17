ಮತ್ತೆ 20 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶ್ವೇತಭವನ ಬಳಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ವಲಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : December 17, 2025 at 10:18 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್/ವಾಸಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ, ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಈ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು, ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಮ್ಮ ವಲಸೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಬಂಧಿತ ದೇಶಗಳು: ಅಂಗೋಲಾ, ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ, ಬೆನಿನ್, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೊಯಿರ್, ಡೊಮಿನಿಕಾ, ಗ್ಯಾಬೊನ್, ದಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ, ಮಲಾವಿ, ಮಾರಿಟಾನಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸೆನೆಗಲ್, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಟೋಂಗಾ, ಜಾಂಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 15ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ, ಮಾಲಿ, ನೈಜರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಲಾವೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇವು ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಬುರುಂಡಿ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಟೋಗೊ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧ: 12 ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬರ್ಮಾ, ಚಾಡ್, ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾ, ಎರಿಟ್ರಿಯಾ, ಹೈಟಿ, ಇರಾನ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಯೆಮನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಂತಹ ಕೆಲವು ವೀಸಾ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಮೀಪ ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಲಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು 19 ದೇಶಗಳ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಯುಎಸ್ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಸೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
