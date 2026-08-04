ಟ್ರಂಪ್ರ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದ 25 ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯಗಳು
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಲೆಟಿಟಿಯಾ ಜೇಮ್ಸ್, ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ.
By PTI
Published : August 4, 2026 at 6:58 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 99.4 ರಷ್ಟಿರುವ 60 ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ 25 ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ.
ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಶೇ. 10 ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು, ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 60 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 12.5 ರವರೆಗಿನ ಹೊಸ ಸುತ್ತಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 25 ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೋಮವಾರ ಯುಎಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿವೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿವೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಲೆಟಿಟಿಯಾ ಜೇಮ್ಸ್, ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಸುತ್ತಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಇತರ 16 ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ದರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೇ. 12.5 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು 1974ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಆಡಳಿತವು ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕವೂ, ಅದೇ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅವರ ಘೋಷಿತ ಗುರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೇ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿವೂ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಆಡಳಿತವು ಎಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಫಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ಭರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ರಾಬ್ ಬೊಂಟಾ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ (USTR) ಕಚೇರಿಯು, ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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