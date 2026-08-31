ಯುರೇನಿಯಂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ: ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 4:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ದು, ಇದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೌಕತ್ ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಅವರು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನಿಯೋಗದ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಬಿ.ಜಾರ್ಜ್, ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದರು.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೆಕ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾಯಕರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಯುರೇನಿಯಂನ ಖಚಿತ ಲಭ್ಯತೆ ಅದರ ಇಂಧನ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಯುರೇನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂಲದ ಯುರೇನಿಯಂನ ಪಾಲು ಸುಮಾರು ಶೇ.7ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಪಾಲು ಶೇ. 28ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶೀಯ 700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರೆಶರೈಸ್ಡ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲದೆ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದೊಂದಿಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ.
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