ಕೆಂಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಪತನ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಲೂಯಿಸ್ವಿಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊನೊಲುಲುವಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಯುಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.
Published : November 6, 2025 at 11:26 AM IST
ಲೂಯಿಸ್ವಿಲ್ಲೆ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಂಟುಕಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಬಳಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನದ ಎಡ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೂಯಿಸ್ವಿಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಯುಪಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊನೊಲುಲುವಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂವರಿದ್ದು, ಅವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಟುಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಆಟೋ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಯಾರ್ಡ್, ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಗು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಲೂಯಿಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಮೇಯರ್ ಕ್ರೇಗ್ ಗ್ರೀನ್ಬರ್ಗ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಲೂಯಿಸ್ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪತನವಾದ ಬಳಿಕ, ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
I’m deeply saddened to share that the death toll has risen to 12, with several individuals still unaccounted for.— Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 6, 2025
No one should face tragedy alone. Please take a moment to hug your loved ones and check on your neighbors. We will continue providing resources and support to…
ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಎಡ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಂಜಿನ್ ಪತನಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಟಾಡ್ ಇನ್ಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The tough news continues today as the death toll in Louisville has now risen to at least 11, and I expect it to be 12 by end of the day. Even harder news is that we believe one of those lost was a young child. 1/2— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025
ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಎಂಜಿನ್ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಎನ್ಟಿಎಸ್ಬಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೂಯಿಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಮೊದಲು ರನ್ವೇಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ವಿಮಾನ ನಿಗದಿತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು ಎಂದು ಎಂದು ಇನ್ಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The @FBI is assisting the NTSB with cataloging and removing debris. They’ll review reports submitted through the city’s website and send agents to verify debris locations. If the FBI visits your property, that’s why.— Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 6, 2025
🔗UPS Plane Incident - Debris Report: https://t.co/iSGKukPKSn pic.twitter.com/5PPLvPGfID
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭದ್ರತಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಎಡ ಎಂಜಿನ್ ರೆಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪತನವಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಲವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಮೈಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
