ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ: ಪಾಕ್​ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತಾಕೀತು

ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎನ್​ ಉಪ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

UNITED NATIONS
ಪಾಕ್​ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ (ANI)
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಅಮೆರಿಕ): ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪ ವಕ್ತಾರರಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಹಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ, ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಭೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಫರ್ಹಾನ್ ಹಕ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಖಾನ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾನೂನು ತಂಡ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಆರೋಪಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯ ದೊರಕುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇಮ್ರಾನ್​ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಧರಣಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನ ಬಳಿ ಸತತ 16 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಇಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಗುರುವಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಧರಣೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

ಧರಣಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ, "ನಾವು ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಬಳಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್​ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದರೂ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ. ಪಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಧರಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲು ಎಲ್ಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿದಿದೆ?. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಮಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಫ್ರಿದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ತೆಹ್ರೀಕ್ ತಹಫುಜ್ ಅಯೀನ್-ಎ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಟಿಟಿಎಪಿ), ಮಜ್ಲಿಸ್ ವಹ್ದತ್-ಎ-ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ (ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲ್ಲಾಮ ರಾಜಾ ನಾಸಿರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಸೆನೆಟರ್ ಮಿಶಾಲ್ ಯೂಸುಫ್‌ಜಾಯ್, ಸೆನೆಟರ್ ರುಕ್ಮಾದ್ ಝ್ಫಿನಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಚಿವ ತಲಾಲ್ ಚೌಧರಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕೈದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯವರಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

