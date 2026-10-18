ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ, ವೃತ್ತಿ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕರು: UNESCO ವರದಿ
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಬೋಧಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು UNESCO ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 18, 2026 at 8:58 PM IST
ಪ್ಯಾರೀಸ್: ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ 1966ರ ಐಎಲ್ಒ/ಯುನೆಸ್ಕೋ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಯಾಗಿ 60 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಗೌರವ, ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ವೇತನದ ಪ್ರಸ್ತುರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬೇಕಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ವೃತ್ತಿ ಬಿಡುವವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.2, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5.4 ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.7 ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ-2026ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಯುನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ "ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದು: ವೃತ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ 60 ವರ್ಷಗಳು" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದಡಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ, ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವವೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಗೌರವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿವೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು: ಸಮಾಜವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಇಸಿಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2024ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ತಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 68 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನವು ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 19 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಪಾಠದ ತಯಾರಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 60 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತ 28:1 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳೇನು? ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ವರದಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಕರ್ಷಕ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸದ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ, ಲಿಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 1966ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಐಎಲ್ಒ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
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