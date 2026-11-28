ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 16 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರ: ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ
ಯುದ್ಧ, ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 16 ದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 1:43 PM IST
ಕೈರೋ (ಈಜಿಪ್ಟ್): ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 16 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಿದೆ. ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ ಸೇರಿ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತವೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ (FAO) ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (WFP) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಂಗರ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ (ಹಸಿವಿನ ತಾಣಗಳು) ವರದಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮೇ 2026ರ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಾನ್, ಯೆಮೆನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್, ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022 ರಿಂದ ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಗಾಜಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 67 ರಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರ ಹಸಿವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮದ ಅಪಾಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಸುಡಾನ್ನ ಉತ್ತರ ಡಾರ್ಫರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ಡೊಫಾನ್ನ 13 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯವರೆಗೂ ಕ್ಷಾಮದ ಅಪಾಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 19.5 ಕೋಟಿ ಜನರು (ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 41) ತೀವ್ರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಡಾರ್ಫರ್ನ ಪೂರ್ವ ಜೆಬೆಲ್ ಮಾರಾದ ಎರಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ಷಾಮದ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಬರಗಾಲವು ಸುಡಾನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಸುಡಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಸೆನ್ನಾರ್ನ ಶೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಗೆಡಾರೆಫ್ನ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಎಒ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೆತ್ ಬೆಚ್ಡೋಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಂದ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಪಣ: ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾದಾಟ ಹಲವು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ರಾಜಧಾನಿ ಸನಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈ ದೇಶವು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮರುವರ್ಷ ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.
ನೈಋತ್ಯ ನಗರವಾದ ತೈಜ್ಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ, ತೈಜ್, ಲಾಜ್ ಮತ್ತು ಏಡನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಿರ್ವಸಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ (18 ಲಕ್ಷ) ಜನರು ತೀವ್ರ ಹಸಿವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ, 18.3 ಮಿಲಿಯನ್ (1 ಕೋಟಿ 83 ಲಕ್ಷ) ಜನರು ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬೆಕ್ಡೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 73 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಚೇರಿಯ 8 ಮಂದಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯೆಮೆನ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಈ ಜೀವನಾಡಿಯನ್ನೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಾಗಾಟವೂ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿಧಿ ಕಡಿತದಿಂದ ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೇ ಸಂಕಷ್ಟ: ಪ್ರಮುಖ ದಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ನೆರವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ನೆರವು 2022 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ಶೇಕಡಾ 62 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುಸಿತವು ಶೇಕಡಾ 79 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಕ್ಡೋಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ತಲುಪಬೇಕು. ಎಲ್ ನಿನೋ ಕುರಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಎದುರಾಗುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಕೂರುವ ಬದಲು, ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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