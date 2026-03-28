ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೀಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
Published : March 28, 2026 at 1:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೀಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಡುಜಾರಿಕ್, ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮೊರೆರಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮೊರೆರಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಾ ಸೇವೆಗಳ ಕಚೇರಿಯ (UNOPS) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
The UN Secretary General announced today the creation of a Task Force which I am very honoured to coordinate. It is for the development of a Mechanism to have safe, orderly, and predictable maritime transit for humanitarian purposes through the Strait of Hormuz.— Jorge Moreira da Silva (@UNOPS_Chief) March 27, 2026
This Task Force…
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಫಾರ್ ಯೆಮೆನ್ (UNVIM), ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಧಾನ್ಯ ಉಪಕ್ರಮ (BSGI) ಮತ್ತು UN2720 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಫಾರ್ ಗಾಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯರ್ಥದತ್ತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಜೀನ್ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು "ಟ್ರಂಪ್ ಜಲಸಂಧಿ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ "ಪ್ರಮಾದ" ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೋಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
