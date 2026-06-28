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ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

UKRAINIAN STRIKE ON RUSSIA
ಉಕ್ರೇನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 9:09 PM IST

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ಕೀವ್(ಉಕ್ರೇನ್): ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಕ್ರೇನ್​ನ ಬಹುದೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರೋನ್​ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಲಾವಿಯನ್ಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾವಿಯನ್ಸ್ಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಲಾವಿಯನ್ಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಉಕ್ರೇನ್ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಗಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (435 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರೋಸ್ಲಾವ್ಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. "ಇಂದು ರಾತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಡ್ರೋನ್​ಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಎರಡು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ" ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಾಸ್ಕೋದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸ್ಲಾವಿಯನ್ಸ್ಕ್ ತಾಣವು ದಕ್ಷಿಣ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಇದು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ತೈಲ, ನಾಫ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಇಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವೂ ಇದಾಗಿದೆ.

ಯಾರೋಸ್ಲಾವ್ಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ. "ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ದಾಳಿ"ಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾರೋಸ್ಲಾವ್ಲ್ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಎವ್ರೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರೋಸ್ಲಾವ್ಲ್‌ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಪಡೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 213 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

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