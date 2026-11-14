ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತೆಯ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ 1,200 ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಧಾನಕಾರರು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಸಮರದ ನಂತರ ರೂಪಿಸಲಾದ ವಿಶಾಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 11:35 AM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ರಷ್ಯಾದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಉಕ್ರೇನ್ 1,200 ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಧಾನಕಾರರು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಸಮರದ ನಂತರ ರೂಪಿಸಲಾದ ವಿಶಾಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಕೋ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಯಸಿದ್ದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಟೋ ಸಂಘಟನೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್, ನ್ಯಾಟೋ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಿಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಡಬ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ: ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು 1,198 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಷ್ಯಾದ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 17 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 110 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಪದೇ ಪದೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಒಟ್ಟು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ 117 ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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