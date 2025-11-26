ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಉಕ್ರೇನ್- ರಷ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ; ಬಹುಪಾಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಕೀವ್
ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಯೋಜನೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಹುಪಾಲು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2025 at 10:48 AM IST
ಜಿನೀವಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾನ್ ಡ್ರಿಸ್ಕಾಲ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಸ್ಟೆಮ್ ಉಮೆರೊವ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೀವ್ ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ದ ಅಂತ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ 28 ಅಂಶಗಳ ಕರಡು ತಿರಸ್ಕರಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್: ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ 28 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು, ನ್ಯಾಟೋಗೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ರಷ್ಯಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.
ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಡಾನ್ಬಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖೆರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಪೋರಿಝಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ರಷ್ಯಾದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಪೂರ್ವ ಡಾನ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು.
