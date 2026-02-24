ETV Bharat / international

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ: ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ವಿಫಲ​ ಎಂದ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ

2022ರ ಫೆ.24ರಂದು ನೆರೆಯ ಉಕ್ರೇನ್​ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ukraine-marks-four-years-since-russian-invasion-zelenskyy-says-putin-failed-to-achieve-goals
ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲಿಡಿಮಿರ್​ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 5:09 PM IST

ಕೀವ್(ಉಕ್ರೇನ್): ಉಕ್ರೇನ್​ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಪುಟಿನ್​ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲಿಡಿಮಿರ್​ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾದ ದಿನದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಉಕ್ರೇನಿಯರು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್​ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಏನಾದರು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2022ರ ಫೆ.24ರಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ದದ ಬಳಿಕ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಯುದ್ಧ ಇದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ​ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

"ಪುಟಿನ್​ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್​ ಅನ್ನು ಅವರು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉಕ್ರೇನ್​ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಘನತೆಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿನ್ನಿಶ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್​ ಸ್ಟಬ್​​ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಉಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟರ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಕಮಿಷನ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್​ ಡೇರ್​ ಲೆಯನ್ ಅವರೂ​​ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯುರೋಪ್​ ಆರ್ಥಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಚಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಉಕ್ರೇನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉಕ್ರೇನ್​ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಪುನರ್​ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರದೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಕೀವ್​ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್​ನ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್​ ಪೂರ್ವ ಡಾನ್ಬಾಸ್ ಪ್ರದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಸಮ್ಮತಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್​ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.

