ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ 1,000 ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್; ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿಡಿ
ರಷ್ಯಾದ 15 ಕಡೆಗಳ ಮೇಲೆ 1015 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಐವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 12:03 PM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ 1000ಕ್ಕೂ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೀವ್ ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂದ ದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ರಪ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಪೋವೊಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದವು.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಕೀವ್ ನಡುವಿನ ಬಿಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೀವ್, ಉಕ್ರೇನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಕೋ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಮವು ಪುಟಿನ್ ಯುದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ. ಮಾಸ್ಕೋ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದು ದುರಂತವಾಗಲಿದ್ದು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಪ್ಪಾಗಲಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಮರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕ್ಆಫ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಷ್ಯಾದ 15 ಕಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ 1015 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಐವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬೆಗ್ಲೊವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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