ಭಾರತ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಯುಕೆ ಪೊಲೀಸರ ತುರ್ತು ಮನವಿ

ಭಾರತ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುವಂತೆ ಯುಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುರ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
ಲಂಡನ್: ಉತ್ತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುವಂತೆ ಯುಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುರ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಡೆದ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾಗ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿರುಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ತನಿಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ರೊನಾನ್ ಟೈರರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ವಾಲ್ಸಾಲ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೇಯ ಘಟನೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಕಳವಳವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಂದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಾಲ್ಸಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಲ್ ಡಾಲ್ಬಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ವಾಲ್ಸಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪಂಜಾಬಿ ಯುವತಿ. ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು, 20 ವರ್ಷ ಹರೆಯದ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಎಂದು ಸಿಖ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಯುಕೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಿಳಿ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪಿ, 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಎಂದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಲ್ಡ್‌ಬರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಖ್ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದ ಕೆಲ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

RACIALLY AGGRAVATED RAPE
UK POLICE
ಅತ್ಯಾಚಾರ
RAPE ON INDIAN ORIGIN WOMAN
