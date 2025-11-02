ಲಂಡನ್: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ, ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಬಂಧನ
ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದು, ಯುಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2025 at 1:25 PM IST
ಲಂಡನ್: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಶೈರ್ನ ಪೂರ್ವದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಟ್ಟಣ ಹಂಟಿಂಗ್ಡನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಚೂರಿ ಇರಿತದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Ten people have been taken to hospital following a multiple stabbing on a train in Cambridgeshire.— British Transport Police (@BTP) November 2, 2025
Nine are believed to have suffered life-threatening injuries.
A major incident has been declared and @TerrorismPolice are supporting our investigation.https://t.co/kpyeKWR8cQ
ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಡಾನ್ಕಾಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಲಂಡನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರೈಲು ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಜನರು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚೂರಿಯಿಂದ ಇರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025
My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.
Anyone in the area should follow the advice of the police.
"ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಘಟನೆ" ಎಂದಿರುವ ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, "ಬಾಧಿತರಾದವರ ಕುರಿತು ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪೊಲೀಸರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು, ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಂಟಿಂಗ್ಡನ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
"ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರೈಲು ನಿರ್ವಾಹಕ ಲಂಡನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ (LNER) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಶೈರ್ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ಬರೋದ ಮೇಯರ್ ಪಾಲ್ ಬ್ರಿಸ್ಟೋ ಅವರು, "ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಧಿತರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗುಣಮುಖರಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿಸಲಾದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಗುರುತು ಅಥವಾ ದಾಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಾಕು ಇರಿತ ಘಟನೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿತ ಘಟನೆಗಳು 2011ರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬಂದೂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅತಿರೇಕದ ಚಾಕು ಇರಿತ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಚಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಲೇಬರ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
