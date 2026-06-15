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ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಯುಕೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್​, ಇಟಲಿ ಸಮ್ಮತಿ; ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದದಂತೆ ಷರತ್ತು

ಯುಕೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್​, ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿವೆ.

UK, France, Germany And Italy Agree To Lift Iran Sanctions; Say 'Tehran Must Never Go Nuclear'
ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಯುಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್​, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ ಸಮ್ಮತಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 10:26 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್​ ಕಿಂಗ್​ಡಮ್​, ಫ್ರಾನ್ಸ್​, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇರಾನ್​, ಅಮೆರಿಕ​, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕತಾರ್​ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೂರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಕೂಡಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ 19ರಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಯುಕೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್​, ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇರಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿವೆ.

ಯುರೋಪ್​ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಯುರೋಪ್​, ಲೆಬನಾನ್‌ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಹಾಗು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

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TAGGED:

MIDDLE EAST
US IRAN PEACE DEAL
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SANCTIONS
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