ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದವಣೆಯಾಗಿದೆ: ಬಿಟ್ರನ್ ಸಂಸತ್ತು
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಯುಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವು 47.2 ಶತಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ವುಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 7, 2026 at 3:39 PM IST
ಲಂಡನ್, ಯುಕೆ: ಸಂಸದೀಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುಕೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್ಟಿಎ)ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 25.5 ಶತಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಯುಕೆ-ಭಾರತ: ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಸಿಇಟಿಎ)' ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂದಸರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಮಿತಿ (ಐಎಸಿ) ವರದಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಸಿಇಟಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲಾಖೆಯ (ಡಿಬಿಟಿ) ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನವು ಸಹಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಾರಿಯತ್ತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಿಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಲಾರ್ಡ್ ಜೇಸನ್ ಸ್ಟಾಕ್ವುಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಿಇಟಿಎಯನ್ನು "ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಇದು ಯುಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು "ಭಾರತದ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನ" ವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಕೆ ರಫ್ತಿನ ಶೇ.92 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳ ಸುಂಕ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ ಸುಂಕವು ಶೇ.15 ರಿಂದ ಶೇ.3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ವುಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯು ಕೇವಲ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವ-ನಿರ್ಣಯದ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಬಿಟಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ 47.2 ಶತಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನ 11ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
