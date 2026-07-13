ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಗೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
Published : July 13, 2026 at 10:12 AM IST
ಲಂಡನ್, ಯುಕೆ: ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸೋಮವಾರ ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯವು ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಹೂದಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿನ 300 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಯಹೂದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ: ಸಿನಗಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿರುವ ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಟಿಸೆಮಿಟಿಸಂ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ತರವಾದ ಕ್ರೈಂ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಲಂಡನ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಜುಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಚೂರಿ ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಯಹೂದಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 59 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಹಣವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಆಂಟಿ - ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನೊಡ್ಡುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಗೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಂಟಿಸೆಮಿಟಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆ ಯಹೂದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯುನಿಟ್ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
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