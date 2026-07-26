ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೌಲ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರ: 3,40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು
ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೌಲ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 3,40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 26, 2026 at 1:01 PM IST
ಬೀಜಿಂಗ್(ಚೀನಾ): ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನೌಲ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹುಯಿಝೌ ನಗರದ ಹುಯಿಡಾಂಗ್ ಕೌಂಟಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 3:50ಕ್ಕೆ ನೌಲ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಗರಿಷ್ಠ 145 ಕಿ.ಮೀ (90 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು) ವೇಗದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಂಡಮಾರುತವು ಒಳನಾಡಿನ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ 340,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಚೀನಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಚೀನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮೂನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಫುಜಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೌಲ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಭಾಗಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೌಲ್ ಪರಿಣಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ತೈವಾನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೈವಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಹವಾಮಾನ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತವು ತೈವಾನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ದ್ವೀಪದಿಂದ ದೂರ ಸಾಗಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಾವಿ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಜುಲೈ 11ರಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೇಸಾಕ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಜುಲೈ 3ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಧರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು.
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