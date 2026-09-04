ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿ 9 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸುರಂಗದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆ!
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿ 9 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 2:14 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. 1290ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿ 9 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪವಾಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶೂಲಿ 3A ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗದಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಹೊರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ.
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಕಬೀರ್ ಮಹಾರ್ಜನ್ (45) ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಜಯ್ ಸಾಹ್ (30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
१० दिनको कठिन संघर्षपछि—दुई जीवनको पुनर्जन्म, आशाको अद्भुत विजय#Trishuli3A सुरुङबाट दुई जनाको जिवितै उद्धार#NepaliArmy#नेपालीसेना#BhotekoshiFlood pic.twitter.com/MTnY9UlOG5— Nepali Army (@NepaliArmyHQ) September 4, 2026
ಪತಿಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ: ನನ್ನ ಪತಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ "ಪುನರ್ ಜನ್ಮ" ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಂದು ಮಹಾರ್ಜನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೀರಾ ಶೋಭಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪತಿ ಮರು ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಪತಿ ಕಾಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿನ ದೂಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. 9 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಆತ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದು ಖುಷಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೀರಾ ಶೋಭಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರವಾಹದ ವೇಳೆ ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ: ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಮಾಧೇಶ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಪ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹ್ ಅವರು ಪ್ರವಾಹದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅವರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಹ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
" ಸುರಂಗದಲ್ಲಿದ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸುರಂಗವು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಾಹ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನರ್ ಜನ್ಮ: "10 ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಪವಾಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ. ಸುರಂಗದಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯು X ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.
ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವದ ಭದ್ರತಾ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸುರಂಗದ ಒಳಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ಸಾಧಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ನೇಪಾಳದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, 11 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,290 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು 4,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1252ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳೇ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು!