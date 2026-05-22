ETV Bharat / international

ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಸಾವು

ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

TWO INDIANS DIE
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 3:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಠ್ಮಂಡು(ನೇಪಾಳ): ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಅರೆ ಎಂಬವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು.

ಇವರು ಶಿಖರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಾಗ ದಣಿದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಸಂದೀಪ್ ಅರೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಿವಾರಿ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಸಂದೀಪ್ ಅರೆ ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ತಿವಾರಿ ಯಾವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಡಿಶನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಷಿ ಭಂಡಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಸಂದೀಪ್ ಅರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು 8,848.86 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ 274 ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಲ್ಪುನೂರಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಧಲಿವಾಲ್ ಪರ್ವತ ಏರಿದ ಇತರ ಇಬ್ಬರು. ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮರುದಿನ, ಗುರುವಾರ, ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮಂಡಲ್ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

MOUNTAINEERS DIED
MOUNT EVEREST
DESCENDING EVEREST
NEPAL
TWO INDIANS DIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.