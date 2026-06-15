ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಲ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಚಿವ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಚಿವ ಇಟಮರ್ ಬೆನ್ ಗ್ವಿರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 15, 2026 at 1:37 PM IST
ಟೆಲ್ ಅವಿವ್(ಇಸ್ರೇಲ್): ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಇಟಮರ್ ಬೆನ್ ಗ್ವಿರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಐಡಿಎಫ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ ಜನರಿಗೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಾಗ ನಾವು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಓಸ್ಲೋ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. 2006ರಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಬನಾನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆಬನಾನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸದ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಾವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು. ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೌನವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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